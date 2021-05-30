İsrail basını: Yamina lideri Bennett'in Lapid ile koalisyon hükümeti kurması bekleniyor
İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümetini kurmasının beklendiği bildirildi.
İsrail basınında çıkan haberde, Bennett'in bu sabah partisinin milletvekilleriyle yapacağı görüşmenin ardından Lapid ile koalisyon hükümeti kurup kurmama konusunda kararını açıklayacağı belirtildi.
Haberde, Bennett'in "büyük ihtimalle" Lapid ile koalisyon hükümeti kurmaya karar verdiğini açıklayacağı öne sürüldü.
Kurulacak koalisyon hükümetinde Bennett ile Lapid'in dönüşümlü olarak başbakanlık yapacakları ifade edildi.
NETANYAHU 12 YIL SONRA KOLTUĞU KAYBEDEBİLİR
Koalisyon hükümeti kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.
Habere ilişkin hem Yamina hem de Gelecek Var Partisinden henüz açıklama yapılmadı.
İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti.
Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için görevi Rivlin'e geri iade etmişti.
Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Peker 8. videoda iddialarına devam etti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- '8. video' paylaşımı: İnşallah değecek şeylerdir!
- İşte, intihar gecesi trafiği
- Sinovac aşısının sonuçları açıklandı