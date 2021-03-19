İsrail Büyükelçiliği'nden havuz medyasına kınama
İsrail Büyükelçiliği'nin Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de faaliyet yürüten bir takım medya kuruluşlarının, haberlerinde başvurdukları nefret söylemleri kınandı.
İsrail Büyükelçiliği tarafından paylaşılan iletide, "Bazı medya kuruluşlarının 18 Mart ile ilgili haberlerinde kullandıkları antisemitizm içerikli ve hedef gösteren nefret dilini kınıyoruz. Bu haberlerle birlikte, sosyal medyada artan antisemit nefret söyleminden endişe duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.
Bazı medya kuruluşlarının 18 Mart ile ilgili haberlerinde kullandıkları antisemitizm içerikli ve hedef gösteren nefret dilini kınıyoruz.— İsrail Türkiye'de (@IsraelinTurkey) March 19, 2021
Bu haberlerle birlikte, sosyal medyada artan antisemit nefret söyleminden endişe duyuyoruz. #antisemitizmehayır #Antisemitism #nefretsöylemi
TAKVİM, HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Takvim gazetesi internet sitesinde yer alan, "Gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye'de çalışan Yahudi gazeteci Karel Valansi’ye aşırı saygı duyması dikkat çekti" başlıklı haberde gazeteci Valansi açıkça hedef gösterilmiş, haberin içinde çok sayıda ayrıştırıcı ve provokatif ifadeye yer verilmişti.
Gazi yakınını tehdit eden Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de çalışan Yahudi gazeteci Karel Valansi’ye aşırı saygı duyması dikkat çekti https://t.co/mNhzNqnTHy— Takvim (@takvim) March 18, 2021
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin paylaşımda bulunarak, "Biz birbirimizi gözlerimizden tanırız, binlerce yıl yan yana olmuşuz, hep birlikte koca bir Vatan. Türkü Kürdü, Alevisi Sunnisi, Lazı Çerkesi.. Çanakkale'yi geçilmez kılmışız. Dün gibi bugün de biriz. Kimsesizlerin kimsesiyiz, hep birlikte Cumhuriyetiz" ifadelerini kullanmıştı.
Türk Yahudi toplumunun yayın organı Şalom Gazetesi'nin yazarlarından Karel Valansi ise Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımının altına, "Yine düğüne davetli değiliz" notunu düştü.
İmamoğlu ise Valansi’ye, “Merhaba Karel Hanım, hassasiyetinizde haklısınız” ifadeleriyle cevap verdi.
İmamoğlu aynı gün, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenlerinde gazi yakını olduğunu söyleyen bir vatandaşın sözlü tacizine maruz kaldı.
"İmamoğlu gazi yakınına düşman Yahudi'ye hayran" diyen Takvim gazetesi ise bu iki olayı nefret söylemleriyle süsleyerek satırlarına taşıdı.
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