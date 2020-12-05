İsrail dünyanın en çok silahlanan ülkesi

05 Aralık 2020 Cumartesi, 15:42

Bonn merkezli barış araştırmaları ensitüsü BICC'nin yayımladığı Küresel Silahlanma Endeksine göre İsrail 2019'da da dünyanın en güçlü şekilde silahlanan ülkesi olmayı sürdürdü.

Yaklaşık dokuz milyon nüfuslu ülkede askeri harcamalara 2019 yılında 20 milyar dolar harcandı. 169 bin 500 asker ve 465 bin yedek askere sahip ülkede askeri harcamaların GSYİH'daki oranı yüzde 5,3'ü buldu.

İSRAİL'İ ERMENİSTAN TAKİP ETTİ

Endekste İsrail'i Ermenistan, Umman, Bahreyn, Singapur, Suudi Arabistan, Brunei, Rusya, Kuveyt ve Ürdün izliyor. Raporda özellikle Ortadoğu'da uzun süredir gözlemlenen silahlanma eğiliminin sürdüğüne, en çok silahlanan 10 ülkeden 6'sının bölgeden olduğuna işaret ediliyor.

Ülkelerin askeri harcamalarının diğer alanlardaki harcamalara ve gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı baz alınarak hazırlanan endekste 151 ülke mercek altına alındı.

TÜRKİYE 20'NCİ SIRADA

DW Türkçe'nin haberine göre Türkiye'nin listede 20'nci sırada yer aldığı raporda, askeri harcamaların GSYİH'ya oranı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Avrupa'da en güçlü şekilde silahlanan ülkeler arasında Yunanistan ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti öne çıktı. Listede Yunanistan 12'nci, Kıbrıs ise 13'üncü sırada yer aldı. Yunanistan GSYİH'sının yüzde 1,6'sını silahlanmaya harcarken Kıbrıs'ta bu oran yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

ALMANYA'DA HARCAMALAR HIZLA ARTIYOR

Listede Almanya ise 106'ncı sırada yer aldı. Almanya'nın yüksek ekonomik gücüne oranla askeri harcamalarının yıllardır görece düşük seviyede seyrettiği, ancak askeri harcamaların 2018 yılına göre yüzde 10'lık artışla 51 milyar 200 milyon dolara yükseldiği kaydedildi. Almanya bu oranla, AB içinde askeri harcamalarını en hızlı artıran ülke oldu.

Başta Baltık ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere Avrupalı NATO ülkelerinin Rusya tehdidine karşı silahlandığı, Asya-Pasifik bölgesinde ise Çin ile ABD arasındaki rekabetin silahlanma eğiliminde etkili olduğu belirtiliyor.

GSYİH'sının yüzde 2,1'ini silahlanmaya harcayan Rusya ise sekizinci sırada yer aldı.

HARCAMA MİKTARINA GÖRE ABD BİRİNCİ

Askeri harcamaları GSYİH'nın yüzde 1,9'una denk geldiği için listede 98'inci sırada yer alan Çin, harcadığı miktar göz önüne alındığında 266 milyar 400 milyon dolarla dünyada ikinci sırada yer alıyor. Dünyanın en büyük ordusuna sahip olan Çin'in 2015 yılından bu yana düzenli olarak büyük silah sistemlerini modernize ettiğine işaret ediliyor.

Aynı şekilde askeri harcamalarının GSYİH'ya oranına göre listede 27'nci sırada yer alan ABD ise dünyada silahlanmaya en fazla para harcayan ülke konumunu sürdürüyor. ABD'nin 2019'daki askeri harcamaları 718 milyar 700 milyon dolar olarak tespit edildi.