İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını da kapattı
İsrail, abluka altındaki Gazze'nin tek ticaret sınır kapısı Kerem Ebu Salim'i de ikinci bir emre kadar kapattığını duyurdu.
İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilen güvenlik istişarelerinin ardından İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Ebu Salim Kapısı'nın ikinci bir emre kadar derhal kapatılması kararı alındığını kaydetti.
Gazze'nin dünyaya açılan tek ticaret kapısı olarak bilinen Kerem Ebu Salim'in kapatılmasının,14 yıldır abluka altında 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'de ciddi insani sıkıntılara yol açmasından endişe ediliyor.
İsrail, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ikinci bir emre kadar Gazze'deki insan geçişinin yapıldığı Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı da kapadığını duyurmuştu.
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