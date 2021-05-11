İsrail Gazze'ye saldırı düzenledi! Hamas Tel Aviv'e 130 roket attı

11 Mayıs 2021 Salı, 22:07

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Tel Aviv'in güneyindeki Holon bölgesine düşen roketler nedeniyle 3 kişinin yaralandığını belirtti. İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı. Hamas'ın önceki saldırısında da 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

TEL AVİV'E 130 ROKET



İsrail'in düzenlediği son hava saldırısının Gazze Şeridi'nin batısına gerçekleştiği belirtilirken, saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisi paylaşılmadı. Bu arada Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e 130 roket attığını açıkladı.

İSRAİL, GAZZE’DE 13 KATLI BİNAYI VURDU

İsrail, Gazze Şeridi’ne hava saldırılarında devam ediyor. İsrail tarafından Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı bir bina vuruldu. Vurulan binanın Hanadi Kulesi olduğu aktarılırken, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Saldırı sonrası çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği aktarılırken, saldırı öncesi binada bulunanların cep telefonuna mesaj atılarak binayı terk etmeleri konusunda uyarıldığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında, 9’u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

ABD ESKİ BAŞKANI TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD ESKİ Başkanı Donald Trump, Kudüs ve Gazze'de meydana gelen gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Trump, "Ben görevdeyken 'barış idaresi' olarak biliniyorduk, zira İsrail'in düşmanları, ABD'nin İsrail'in yanında güçlü bir şekilde durduğunu ve İsrail'e saldırılırsa hızlı bir şekilde misilleme olacağını biliyorlardı. Biden yönetiminde dünya daha şiddetli ve istikrarsız hale geliyor çünkü Biden'in zayıflığı ve İsrail'e desteğindeki eksiklik, müttefiklerimize yönelik yeni saldırılara yol açıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu. İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şolmuş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 2 İsrailli kadın hayatını kaybetmişti. Hamas'ın düzenlediği saldırılarda ise 2 İsrailli öldü, 8 kişi yaralandı.