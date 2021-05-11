Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'nı Antalya Diplomasi Forumu'na çağırmaktan vazgeçti

11 Mayıs 2021 Salı, 17:33

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıların ardından Ankara'dan dikkat çeken bir karar geldi. Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması için İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'e daha önce gönderdiği daveti geri çektiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, davetin geri çekildiği bilgisi İsrail tarafına Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği vasıtasıyla iletildi.



İletilen notta davetin iptaline gerekçe olarak son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik artan ihlal ve saldırıları gösterildi.

Antalya Diplomasi Forumu, 18-20 Haziran'da düzenlenecek.













