Filistin-İsrail ateşkesinin ardından Biden’dan açıklama

21 Mayıs 2021 Cuma, 09:24

İsrail ve Hamas arasında 11 gün süren çatışmaların ardından ateşkes başladı. Mısır’ın arabuluculuğunda ateşkes kararı alması sonrası ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü söyleyen Biden, ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İsrail’i bir kez daha desteklediğini belirtti. İsrail'in hava saldırıları sonucu harap olan Gazze'ye yardım sözü verdi.

“İsrail'in kendini savunma hakkını tam olarak desteklemektedir’’ diyen Başkan Biden, ‘’İsrail'in Demir Kubbe sistemini gelecekte savunma ve güvenliği sağlamak adına yenilemek için tam desteğimle güvence verdim’’ dedi.

Biden, kendi yönetimine ve Mısır’a da teşekkür etti.

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM SÖZÜ

Sevdiklerini kaybeden İsrailli ve Filistinli tüm ailelere en içten taziyelerini gönderen Biden, ‘’ABD olarak, Gazze halkına hızlı insani yardım sağlamak ve Gazze’nin bölgesel yeniden yapılanma çabalarına uluslararası desteği bir araya getirmek için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya kararlıyız. Bunu Filistin Yönetimi ile tam bir ortaklık içinde yapacağız’’ ifadelerini kullandı. Biden, Hamas’la çalışmayacaklarının altını çizdi.

Gazze'de sağlık yetkilileri, 65'i çocuk 232 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık yetkilileri hava saldırılarında bin 900'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Amerika'nın Sesi