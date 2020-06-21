İsrail istihbaratından ilhak raporu: Harekete geçmenin tam zamanı

21 Haziran 2020 Pazar, 09:54

İsrail İstihbarat Bakanlığı, İsrail'in işgali altında bulunan Filistinlilere ait Batı Şeria topraklarının derhal ilhak edilmesi için zamanlamanın uygun olduğunu değerlendiren bir rapor yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın desteği nedeniyle zamanlamanın uygun olduğu ifade edilen raporda, "Kasım ayında yapılacak seçimlerden (ABD Başkanlık Seçimleri) sonra ABD'nin desteğinin ne olacağı net değil" ifadesi yer aldı.

Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden, İsrail'in ilhak planını desteklemediğini daha önce açıklamıştı. İsrail'in söz konusu ilhak planlarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirten ilhak karşıtları, ayrıca böyle bir adımın bölgede, özellikle de Ürdün'de büyük bir istikrarsızlığa neden olabileceğini vurguluyor.

İsrail İstihbarat Bakanlığı ise, Alman haber ajansı dpa'nın eline geçen rapora göre, Ürdün'de ve Batı Şeria'da ağır şiddet olayları yaşanmayacağı görüşünde. Raporda, Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetimi'nin şu anda şiddete karşı olduğu ve Gazze Şeridi'ne egemen olan Hamas örgütünün de yeni bir çatışma sarmalına girmek istemediği öne sürülüyor. Filistin kamuoyu açısından güncel sorunların daha önemli olduğu ve olası bir ilhakı Filistin halkının büyük oranda umursamayacağı da raporda savunulurken, uluslararası toplumun da koronavirüs salgını ile meşgul olduğuna dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ilhak planlarındaki ayrıntılar henüz kamuoyu tarafından bilinmiyor. Ancak Netanyahu daha önce defalarca, işgal altındaki Filistinlilere ait Batı Şeria topraklarını ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini dile getirdi. Bu yöndeki ilk adımların 1 Temmuz'da atılabileceği belirtiliyor.

ALMANYA VE FRANSA'DAN İSRAİL'E UYARI

DW Türkçe'nin haberine göre, Avrupa Birliği'nin (AB) önde gelen iki ülkesi Almanya ve Fransa, İsrail’e çağrıda bulunarak, Batı Şeria'ya yönelik ilhak planlarından vazgeçmesini istedi. Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bizim öncelikli hedefimiz, uluslararası hukuka aykırı bir ilhakın gerçekleşmemesi" diyerek, AB'deki ortaklar ve Ürdün gibi bölge ülkeleriyle bu yöndeki dörüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

İsrail'in ilhak planlarından hem kendinin hem de Le Drian'ın derin bir endişe duyduğunu vurgulayan Maas, önümüzdeki günlerde tüm tarafları bir masanın etrafında bir araya getirmek için ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi. Olası bir ilhakın yaratacağı sorunları herkesin iyi görmesi gerektiğini ifade eden Bakan Maas, böyle bir adım atılmadan önceki zamanın ve fırsatların kullanılması gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da, İsrail'in ilhak planını uygulaması halinde, bunun Ortadoğu'daki istikrarsızlığı daha da güçlendireceğini ifade etti. Bakan Le Drian, İsrail devletinin barış içinde yan yana yaşayabileceği bir Filistin devletinin oluşması ile iki devletli çözümün hala en iyi seçenek olduğunu vurguladı. Fransız bakan, bu hedeflere ulaşabilmek için Avrupa'daki ortaklarla sıkı bir işbirliği içinde çalışıldığını belirtti.

İsrail'in ilhak planına her ne kadar ABD destek verse de, uluslararası toplumun büyük bir kesimi buna karşı çıkıyor. Bazı AB ülkeleri İsrail'in planlarına karşı bu ülkeye yaptırım tehdidinde bulunulmasını ya da en azından bu planların en sert dille kınanmasını talep ediyor.

Bu arada Almanya Katolik ve Protestan kiliseleri de bir açıklama yaparak İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarına karşı çıktı.