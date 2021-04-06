İsrail'in Pfizer'in parasını ödemediği öne sürüldü
İsrail'in Pfizer’in 2.5 milyon doz aşının parasını ödemediği iddia edildi. İsrail Ordu Radyosu programında paylaştığı bilgilerde Pfizer yetkililerinin, İsrail'i 'muz cumhuriyeti' olarak gördüğünü aktardı.
İsrail’in Pfizer ile aşı krizi yaşadığı öne sürüldü. Jerusalem Post'un haberine göre, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BionTech ile ürettiği koronavirüs aşısının gönderimini durdurdu çünkü son yollanan 2.5 milyon doz aşının ödemesini hâlâ alamadığı belirtildi.
Sputnik Türkçe’nin aktardığına göre, Pfizer'daki üst düzey yetkililer, koalisyon hükümeti belirsizliği nedeniyle borcun kapatılmayacağından endişeli, düzenli bir ülkede böyle bir durumun nasıl yaşanıyor olabileceğini anlamıyor. Ordu radyosu Galatz muhabiri de 'Good Morning Israel' (Günaydın İsrail) programında paylaştığı bilgilerde Pfizer yetkililerinin İsrail'i 'muz cumhuriyeti' olarak gördüğünü aktardı.
İsrail'e pazar günü yollanmış olması gereken 700 bin doz aşının gönderimi ikinci bir karara kadar ertelenmişti.
Pfizer, Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada söz konusu iddialara değinmedi. Ancak Kasım 2020'de atılan imzalar doğrultusunda ilk teslimatı tamamladığının altını çizdi, anlaşmayı güncellemek, ek aşı göndermek için hükümetle çalıştıklarını belirtmekle yetindi.
İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan ise iddialara yanıt vermedi.
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