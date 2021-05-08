İsrail polisinden Filistinlilere ses bombalı müdahale

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor.

AA
08 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:01
İsrail polisinden Filistinlilere ses bombalı müdahale
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