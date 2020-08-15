İsrail savaş uçaklarından Gazze’ye hava saldırısı: 3 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı.

İHA
15 Ağustos 2020 Cumartesi, 00:13
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İsrail’e ait savaş uçakları Filistin’in Gazze Şeridi’nde bulunan farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Filistin direnişine ait mevziler ve tarım arazileri vuruldu. Hava saldırısı sonucu 3 sivil yaralanırken bölgede bulunan evlerde de maddi hasar meydana geldi.


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