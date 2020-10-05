İsrail Savunma Bakanı, Türkiye'yi "Ortadoğu'da barışı ve istikrarı bozmakla" suçladı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 10:32

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye'yi "Bölgede istikrarı bozmak ve barışı tesis çabalarına karşı çalışmakla" suçlayarak, "NATO üyesi ülkeye baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre, Körfez basınına, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasıyla ilgili bilgi veren Gantz, Türkiye ve İran’ı "barışın teşvikini reddeden ve bölgesel saldırganlığı destekleyen" ülkeler olarak nitelendirdi.

Ankara'nın Suriye'nin kuzeyi ve Doğu Akdeniz’deki eylemlerinin yanı sıra Libya’ya müdahalesine ve Hamas'la yakın temaslarına atıfta bulunan Gantz, “Tüm bunlar istikrardan uzaklaştırıyor” iddiasında bulundu.

TÜRKİYE NATO’NUN PARÇASI

İsrail-Arap ilişkilerini teşvik eden Arap Bölgesel Entegrasyon Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Gantz, "Türkiye meselesi kesinlikle çok karmaşık, çünkü Türkiye NATO’nun bir parçası" dedi.

Gantz, "Bu nedenle elimizdeki tüm seçenekleri alıp, Türkiye'nin ellerini doğrudan terörizmden çekmesini sağlamak için uluslararası baskı yoluyla etkilemeye söz geçirmeye çalışmalıyız" şeklinde konuştu.