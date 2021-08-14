İsrail ve Fas karşılıklı elçilik açacaklar
ABD aracılığıyla ilişkilerini normalleştiren İsrail ve Fas karşılıklı adımlar atmayı sürdürüyor.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Fas temaslarında önceki gün mevkidaşı Nasır Burita ile iki ay içinde karşılıklı büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını söyledi. Fas’ın Kazablanka şehrindeki Beyt El Sinagogu ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenleyen Lapid, “İki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini yükseltmek için anlaşmaya vardık” dedi. Yair Lapid, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasının ardından Rabat’ı ziyaret eden ilk İsrail dışişleri bakanı olmuştu.
Bu arada İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı’na ait olduğu belirlenen bir silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adrai, “Ülkemizin egemenliğini ihlal eden her türlü girişimi engellemek için çalışmaya devam edecektir” dedi. İsrail, geçen hafta Hizbullah’ın roket saldırılarına misilleme olarak Lübnan’ın güneyini vurmuştu.
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