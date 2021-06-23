İsrail'de Bennett hükümeti ilk kez Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa projelerini onayladı
İsrail'de Bennett hükümeti ilk kez Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa projelerini onayladı
İsrail'de Başbakan Naftali Bennett liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 31 yeni bina inşa edilmesi projesine onay verdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Alt Komitesi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 33 bina inşa edilmesine yönelik projeleri inceledi.
Yapılan incelemenin ardından 31 yeni binanın inşasına onay çıktı.
Yapımına onay verilen binalar arasında bir alışveriş merkezi ile 2 sinagog da bulunuyor.
"İLHAK ETMEME SÖZÜ VERMİŞTİ"
Filistin meselesi konusunda aşırı-sağcı fikir ve eylemleriyle tanınan Bennett'in, Yair Lapid ve diğer parti liderleriyle yapılan koalisyon müzakerelerinde, "Batı Şeria'da herhangi bir bölgeyi ilhak etmemek ve Başbakan olduğu dönemde yeni yerleşimler inşa etmemek" şartını kabul ettiği iddia edilmişti.
Böylelikle, 13 Haziran'da güvenoyu alarak göreve başlayan Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde inşa projelerine ilk kez onay vermiş oldu.
250'DEN FAZLA YASADIŞI YERLEŞİM
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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