İsrail'de hükümet kurma görevi Netanyahu'nun
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yeni hükümeti kurma yetkisi verdi.
İsrail'de 2009'dan beri sürekli iktidarda olan ve en uzun süre görev yapan lideri Netanyahu, şimdi daha önce görülmemiş siyasi çıkmaza son vermek ve iktidar koalisyonu için yeterince destek almak gibi zorlu görev ile karşı karşıya. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Netanyahu’ya hükümeti kurma görevini verdi.
Yasaya göre, Netanyahu'nun hükümeti kurmak için 28 gün süresi olacak ve Rivlin başka bir aday seçmeden veya parlamentodan birini seçmesini istemeden önce iki haftalık bir uzatma olasılığı olacak.
İsrail'de 23 Mart'ta yapılan ve son iki yılda yapılan dördüncü genel seçimde, ne Netanyahu önderliğindeki sağ blok ne de muhaliflerin koalisyonu parlamentoda çoğunluğu sağlayamamıştı.
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