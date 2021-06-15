İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.
Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülkeler arasında yer alan İsrail'de Covid-19 salgını sonrası normale dönüş sürecinde yeni bir adım atıldı.
Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren bazı istisnalar dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı olmayanların sağlık kuruluşlarında, karantinaya giden kişilerin yolda ve uçak içindeki yolcuların maske takma zorunluluğunun uygulanmaya devam edeceği belirtildi.
AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU 19 NİSAN'DA KALDIRILMIŞTI
Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Covid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 480 bin kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 145 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Ülkede Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'ya düşerken, günlük vakalar da çoğunluğu yurt dışından dönenler olmak üzere 20'nin altına düşmüş durumda.
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