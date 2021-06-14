İsrail nüfusunun yüzde 21’ini oluşturan Filistinliler ilk kez hükümette temsil edilecek

14 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) dün yapılan güvenoylamasını muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümeti 59’a karşı 60 oyla kazandı. Böylelikle ülkenin en uzun süre başbakanlığını yapan Binyamin Netanyahu’nun 12 yıllık dönemi sona erdi. Yapılan uzlaşı gereği Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett’in öncülüğünde oluşturulan koalisyon hükümetinin başkanlığını iki yıl süreyle Bennett üstlenecek ardından görevi koalisyonun mimarı olan Lapid devralacak.

ÖNCE BAŞKAN SEÇİLDİ

Güvenoylaması öncesi parlamentoda yeni parlamento başkanının seçilmesi için oylama yapıldı. Başkanlık için Netanyahu’nun öncülük ettiği blokta yer alan partilerden Şas Partisi milletvekili Yaakov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili Mickey Levy yarıştı. Oylama sonucu 120 milletvekilinden 67’sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

Kurulan hükümetin bütün ülkeyi temsil edeceğini söyleyen ve “İsrail’in yeminli düşmanı” olarak nitelediği İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Bennett, koalisyon hükümetine yönelik güvenoylaması öncesinde yaptığı konuşmada, “İsrail devleti adına uzun ve başarılarla dolu hizmetleri için Binyamin Netanyahu’ya teşekkür ederim” dedi. Netanyahu da oylamadan önce yaptığı konuşmada “Kaderimiz muhalefet olmaksa, bu kötü hükümeti devirene kadar başımız dik olarak bu görevi üstleneceğiz ve ülkeyi yönetmek için geri döneceğiz” diye konuştu.

ÇOK PARTİLİ KOALİSYON

Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere sahip 8 partiden oluşuyor. Hem sandalye sayısının kritik eşikte olması hem partilerin bazı konularda tamamen farklı görüşlere sahip olması nedeniyle İsrail’de koalisyonun ömrünün uzun soluklu olup olmayacağı tartışılıyor. Bennett’in partisi Yamina aşırı sağ görüşleriyle öne çıkıyor ve işgal altındaki Batı Şeria’da yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini destekliyor. Koalisyonun ortaklarından İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ram) ise buna karşı çıkıyor. Ram’ın hükümette yer almasıyla, İsrail nüfusunun yüzde 21’ini oluşturan Filistinliler ilk kez hükümette temsil edilmiş olacak. Bir diğer koalisyon ortağı Meretz ise sol blokta yer alan bir parti. Bu nedenle koalisyon hükümetinin uzun soluklu olmayacağı ve bu yılın sonunda İsrail’in yeniden erken seçime gitmek zorunda kalabileceği yorumları yapılıyor.

ABD Başkanı Joe Biden yeni hükümeti ilk kutlayan lider oldu. Biden yaptığı açıklamada, “Başbakan Naftali Bennett ve Yair Lapid ile yeni İsrail kabinesinin tüm üyelerini tebrik ediyorum” dedi. “İki ulus arasındaki yakın ve kalıcı ilişkiyi güçlendirmek için Başbakan Bennett ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” diyen Biden, İsrail’in ABD’den daha iyi bir dostu olmadığını söyledi.