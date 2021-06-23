İsrail'de koronavirüs vakalarında artış: Delta paniği!
Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük ölçüde kontrolü sağlayan İsrail'de, 125 kişide yeni vaka tespit edilmesiyle 2 ayın rekoru kırıldı. Vakalardaki artışın Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı olduğu ifade edildi. Başbakan Naftali Bennett, vatandaşları zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle İsraillilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemelerini istedi.
Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Bennett, burada yaptığı açıklamada, İsrail'de artan Kovid-19 vakalarına ve alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'de günlük vaka sayılarında kaydedilen artışı "salgında yeni dalga" olarak değerlendirdiklerini belirten Bennett, Kovid-19 Kabinesi kuracaklarını duyurdu.
Ben Gurion'daki herkesin maske takacağını ve yurt dışından gelenlerin tamamına Kovid-19 testi yapılacağını kaydeden Bennett, İsraillilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalarını istedi.
Yurt dışından İsrail'e dönüş veya yurt dışına çıkış konularında değişikliğe gidebileceklerini ifade eden Bennett, 12-15 yaş grubundaki çocuklara da Kovid-19 aşısı olmaları çağrısı yaptı.
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