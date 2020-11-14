İsrail'de Netanyahu karşıtı ’denizaltı’ protestosu
İsrail başkenti Tel Aviv’de yüzlerce kişi, Almanya’dan denizaltı alımında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’yu protesto etti. Polis, protestoculara müdahalede bulunarak en az 8 kişiyi gözaltına aldı.
Uzun zamandır protestoların devam ettiği İsrail'de göstericiler, Almanya’dan denizaltı alımında Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Tel Aviv’deki Hemed Kavşağı’nda toplandı. Dev bir denizaltının maketini taşıyan protestocular, Netanyahu'ya soruşturma açılması için çağrıda bulundu. Gösterciler ayrıca, Netanyahu’nun istifasını talep etti. Polis, müdahalede bulunarak en az 8 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında, daha önce ‘Almanya’dan ülkesine almak istediği denizaltıları satan şirketle bağlantıları olduğu’ iddia edilmişti. Mavi-Beyaz İttifakı’nın lideri Benny Gantz, mart ayında Netanyahu’nun gereksiz bir Alman denizaltısı satın alma anlaşması nedeniyle yükselen hisse senedinden 16 milyon şekel (4.4 milyon dolar) kazandığını iddia etmişti.
Fotoğraf: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Çöküşe Doğru
- Mehmet Ceyhan kötü haberi canlı yayında duyurdu!
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Çöküşe Doğru
- Mehmet Ceyhan kötü haberi canlı yayında duyurdu!
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!