İsrail'de Netanyahu karşıtı ’denizaltı’ protestosu

14 Kasım 2020 Cumartesi, 17:15

Uzun zamandır protestoların devam ettiği İsrail'de göstericiler, Almanya’dan denizaltı alımında Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Tel Aviv’deki Hemed Kavşağı’nda toplandı. Dev bir denizaltının maketini taşıyan protestocular, Netanyahu'ya soruşturma açılması için çağrıda bulundu. Gösterciler ayrıca, Netanyahu’nun istifasını talep etti. Polis, müdahalede bulunarak en az 8 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında, daha önce ‘Almanya’dan ülkesine almak istediği denizaltıları satan şirketle bağlantıları olduğu’ iddia edilmişti. Mavi-Beyaz İttifakı’nın lideri Benny Gantz, mart ayında Netanyahu’nun gereksiz bir Alman denizaltısı satın alma anlaşması nedeniyle yükselen hisse senedinden 16 milyon şekel (4.4 milyon dolar) kazandığını iddia etmişti.

Fotoğraf: Reuters