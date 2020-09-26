İsrail’de Netanyahu karşıtlarından konvoylu protesto

26 Eylül 2020 Cumartesi, 20:27

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı yapılan protestolara ülkede uygulanan karantina tedbirlerine rağmen devam ediyor. İsrail’in farklı bölgelerinde binden fazla araç hakkındaki yolsuzluk davası ve korona virüs salgınıyla mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlemek üzere Kudüs’teki Başbakanlık Konutu’na doğru yola çıktı.

Göstericiler, araçlarıyla konvoy oluştururken, ellerinde İsrail bayrakları salladıkları görüldü. Protestocular, hükümetin korona virüs salgınına verdiği tepki nedeni ile İsrail’i sosyal, sağlık ve ekonomik düzeylerde bir felakete sürüklediğini ifade etti. Bu felaket yüzünden sadece Netanyahu’nun suçlanacağını belirten göstericiler, Netanyahu’nun demokrasiyi yok etmeye çalıştığını dile getirdi. Protestocular, “Korona virüs tehlikelidir, ancak diktatörlük daha tehlikelidir. Kısıtlamalara uygun olarak gösteri yapmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz" dedi.