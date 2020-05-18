İsrail'de sağ blok dönemi sona erdi, yeni hükümet göreve başladı
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Benny Gantz’ın kurduğu koalisyon hükümeti meclis onayının ardından yemin etti. Yemin töreni öncesi konuşma yapan Netanyahu, Batı Şeria’nın ilhakına vurgu yaptı.
İsrail'de 2018 yılından bu yana devam eden hükümet krizi bugün resmi olarak son buldu. Başbakan Binyamin Netanyahu ve siyasi rakibi merkez sol Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın kurduğu koalisyon hükümeti meclisin onay vermesinin ardından bugün yemin etti.
Mecliste yapılan oylamada 74 evet, 36 hayır çıkması sonucu koalisyon hükümetine onay verildi. Meclis onayının ardından Başbakan Netanyahu, yeniden başbakan olarak yemin ederken, Gantz ise yedek başbakan, gelecekteki başbakan ve savunma bakanı olarak yemin etti.
NETANYAHU’DAN KRİZ YARATACAK ‘İLHAK’ AÇIKLAMASI
Başbakan Netanyahu, yemin töreni öncesi yaptığı konuşmada seçim döneminde vaat ettiği Batı Şeria ilhakına vurgu yaptı.
Netanyahu, Batı Şeria'da bulunan bazı bölgelerin ilhak edilmesi gerektiğini savunurken, bu ilhakların bölgeye barış getireceği iddiasında bulundu.
Netanyahu, “Bu bölgeler Yahudi halkının doğduğu ve büyüdüğü yerlerdir. Buralara İsrail yasalarını uygulamanın ve Siyonizm tarihinin şanlı bir bölümünü daha kaleme almanın zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.
2 YILDA 3 ERKEN SEÇİM
İsrail'de kurulan koalisyon hükümeti 34 bakanlık ile ülke tarihindeki en fazla bakanlığın olduğu hükümet oldu. Öte yandan İsrail'de 2018 yılından bu yana 3 erken seçim yapıldı.
(İHA)
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