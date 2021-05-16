Sinagogda ayin sırasında tribün çöktü: 2 ölü, 132 yaralı
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan ve Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze'ev’deki sinagogda ayin sırasında tribünün çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 132’ye yükseldiği aktarıldı.
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan ve Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze'ev'deki sinagogda ayin sırasında tribün çökmüş, İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), 10'u ağır olmak üzere en az 50 kişinin yaralandığını aktarmıştı.
MDA tarafından yapılan son açıklamada, tribün çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 132'ye yükseldiği aktarıldı. Ayin sırasında sinagogda 600'den fazla kişinin olduğu iddia edilmiş, olay yerinde çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilmişti.
Öte yandan İsrail'de 30 Nisan'da Meron Dağı'nda Yahudilerin Lag B'Omer Bayramı'nın kutlaması sırasında yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.
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