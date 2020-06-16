İsrail'deki Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dün 6 bakanla çıkarma yaptığı İsrail'de Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Miçotakis, Yunanistan-İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi ortaklığında devam eden Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili olarak, “Bu süreç birilerine karşı ya da sadece birilerine özel değil. Türkiye emperyalist boru hattı rüyasını bırakıp bizimle eşit ve kanunlara uyan partner gibi birlikte çalışmak isterse bunu hoş karşılarız fakat kabadayı bir komşu gibi yaparsa bunu hoş karşılamayız” ifadesini kullandı.
Başbakan Kyriakos Mitsotakis, İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürütülen enerji projeleri ve Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakı konularını görüşmek amacıyla dün, Yunan kabinesinden, aralarında savunma ve turizm bakanlarının da olduğu 6 bakan ve geniş bir heyetle Kudüs'e geldi.
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Ocak ayında, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuktan doğan haklarını hiçe sayarak, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya gaz transfer etmek için yeni bir boru hattı anlaşması imzaladı.
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