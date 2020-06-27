İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 03:00

İsrail'e bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki tarım alanlarına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den İsrail'e iki roket atıldığını ve İsrail'de sirenlerin çaldığını belirtmişti.