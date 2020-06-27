İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçakları abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki tarım alanlarına hava saldırısı düzenledi.
İsrail'e bağlı savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki tarım alanlarına hava saldırısı gerçekleştirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den İsrail'e iki roket atıldığını ve İsrail'de sirenlerin çaldığını belirtmişti.
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