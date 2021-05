İsrail'den 'iç savaş' manzaraları: Yolda gördükleri Araplara, dükkanlara ve araçlara saldırıyorlar

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:43

İsrail semaları geceleri savaşan iki tarafın ateşlediği roketlerin kıvılcımlarıyla aydınlanırken, sokaklar birbirlerine hınçla saldıran Arap ve Yahudi grupların sert çatışmalarına sahne oluyor. Şu ana dek çok sayıda dükkan, sivil araç, restoranlar ve bir adet Sinagog bu saldırılardan payını aldı.

Özellikle Salı günü yaşanan olayların ardından, Tel Aviv'in 15 kilometre güneydoğusunda Araplar ve Yahudilerin birlikte yaşadığı 67 bin nüfuslu Lod kasabasının belediye başkanı, mevcut durumu bir "iç savaş provası" olarak tarif etti.

SİVİLLERE, DÜKKANLARA VE ARAÇLARA SALDIRIYORLAR

İşte, sosyal medyaya yansıyan o saldırılardan görüntüler:

- İsrailli yerleşimciler Hayfa, Lydd ve Yaffa'da dolaşıyor, gördükleri herhangi bir Arap'a saldırıyor, Filistinlilere ait dükkanları hedef alıyorlar. En önemlisi de bunu yaparken İsrail kuvvetleri tarafından korunuyorlar.

Israeli settlers are roaming around in Haifa, Lydd, and Jaffa. They’re promoting violence, attacking any Arab and destroying Palestinian shops. They’re protected by the Israeli forces, no one can stop them. Speak up. #GazaUnderAttack #FreePalestine

pic.twitter.com/wkenxBLIwx — Nour (@naa_144) May 12, 2021

- İsrailliler "Araplara ölüm" diye bağırıyor Filistinlilere bıçakla saldırıyor ve mallarını yok ediyor, camiyi de yaktılar

Israelis are shouting "Death to Arabs" attacking the palestinians with knives and destroying their properties also they burned a mosque !!!#IsraeliTerrorism#GazaUnderAttack#SavePalestine pic.twitter.com/NpijYj2GjO — purrr (@rubyyjeni) May 12, 2021

- İsrail askerleri Baqa Al-Gharbiyyah yakınlarındaki bir benzin istasyonunda çalışan Arap vatandaşlara saldırıyor

Israeli soldiers attacking Arab citizens who work in a gas station near Baqa Al-Gharbiyyah in the middle of the country https://t.co/kOGuB8fKM6 — Nimer Sultany (@NimerSultany) May 12, 2021

- Ramle'de (Aşırılık yanlısı) Yahudiler Arap sürücülere saldırıyor

Meanwhile in Ramle, Israeli Jews are attacking Arab drivers. https://t.co/6KnZ6EU7pR — Mairav Zonszein ??? ??????? (@MairavZ) May 11, 2021

- Sağcı siyonistler işgal altındaki Filistin topraklarında yerel Araplara ve Filistinlilere saldırıyor; Polis ise bu teröristlere yol veriyor

Right wing #Zionist attacking local Arabs #Palestinian in occupied territories of #Palestine . Police giving free hands to these terrorists pic.twitter.com/yHmKkUGUqV — Hemat (@Himat75) May 12, 2021

- İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Arap köylerinde yaşayan Filistinlilere saldırıyor

- (Aşırılık yanlısı) Yahudiler, Tel Aviv'de İsrailli Araplara ait dükkanlara saldırmaya başladı

Jews have started attacking shops belonging to Arab Israeli in Tel Aviv ???????????? pic.twitter.com/NkMI4SQdvl — waheed (@Waheed0819) May 12, 2021

İsrailli uzmanlara göre ülke genelinde yaşanan karmaşa ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının uzun yıllar sonra İsrail'deki kent merkezlerini hedef alan roket saldırıları Başbakan Binyamin Netanyahu ve onun sağcı müttefiklerini devirme çabalarını güçlendirebilir.

2 GÜNLÜK SALDIRININ BİLANÇOSU

Uluslararası toplum her iki tarafı da gerginliği sona erdirmeye çağırırken, BM'nin Orta Doğu barış elçisi Tor Wennesland durumun, "tam ölçekli bir savaşa" evrildiğine ilişkin uyarıda bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2’si çocuk 9 Filistinli daha yaşamlarını yitirirken, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere toplam 65 Filistinlinin yaşamlarını yitirdiği, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedildi.