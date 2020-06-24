İsrail’den Suriye’de hava saldırısı: İki ölü
Suriye ordusu, İsrail'in ülkeye yönelik hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. İsrail istihbarat kaynakları bu saldırıların İran hedeflerine yönelik olduğununu öne sürdü. Saldırıda iki Suriye askeri hayatını kaybetti.
Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Deyrizor’daki askeri üslere İsrail füzelerinin isabet ettiği belirtilirken, savaş uçaklarının ise Salamiyah ve El Sabura kentlerindeki ordu karargahlarını vurduğu ifade edildi.
Suriye ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada ise İsrail’in eş zamanlı olarak birkaç saldırı düzenlendiği ve Kabajib karargahının bu saldırılardan birinde vurulduğu belirtilmişti.
İKİ ASKER ÖLDÜ
Sözcü'nün Reuters’tan aktardığı habere göre üçüncü saldırı ise Salkhad kentinin güneyinde bulunan bir askeri üssü hedef alırken, bu saldırıda iki asker hayatını kaybetti, dört asker ise yaralandı.
Vurulan üsler, son birkaç ay içerisinde İsrail tarafından vurulan üslerle aynı bölgelerde bulunurken, çoğunlukla İran destekli milislerin buralarda konuşlandırıldığı düşünülüyor. Bölgedeki istihbarat kaynakları İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği saldırıların, İran’ın askeri gücünü zayıflatma politikasının bir parçası olduğunu savunuyor.
Video Haberler
- Kartal’daki kayınpeder cinayeti kamerada
- Selin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
- Bir anda patladı, yoldan gecen sürücüler şaşkına döndü
- Sarıyer'de yemek yerken silahlı saldırıya uğradılar
- AKP'ye Kaftancıoğlu göndermesi: Geçmişteki tweetler...
- Komünist Başkan'dan sağlık durumuna ilişkin video
- Eski YÖK Başkanı: FETÖ, ÖSYM’nin tüm sorularını çaldı
- İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı