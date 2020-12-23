İsrail’den Yunan savunma şirketine yatırım

23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:57

Yunanistan Maliye Bakanlığı, ülkenin en büyük askeri araç üreticisi olan ELVO’nun hisselerinin çoğunluğunun İsrailli konsorsiyuma satıldığını yaptığı açıklamayla duyurdu. İsrailli SK Group ve Plasan Sasa adlı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun, Yunanistan Araç Sanayisi (ELVO) adlı şirketin hisselerinin çoğunluğunu satın aldığı açıklandı.

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras konuyla ilgili ERT televizyon kanalına, “Yunanistan’ın savunma sanayisinin yeniden yapılandırılması için kararlılıkla çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

İFLAS VE KAMULAŞTIRMANIN ARDINDAN…

ELVO, 2014 yılında iflas etmiş, fabrikaları devlet tarafından kamulaştırılmıştı. Yunan savunma sanayisi için stratejik öneme sahip olduğu belirtilen şirket, zırhlı araçlar üretiyor. Hatta şirketin Alman Leopard tanklarının üretim sürecinde, montajında yer aldığı belirtiliyor.

Yunanistan Maliye Bakanlığı kaynakları, ELVO’nun hisselerinin yüzde 79’unun İsrailli şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun kontrolü altında olacağı, yüzde 21 hissenin ise Yunanistan devletinde kalacağı bilgisini paylaştı.

ÜRETİMİN İLK HEDEFİ YUNANİSTAN’DA

İlk hedef, İsrail’in Guarder ve SandCat modeli askeri zırhlı araçlarının, AB ve NATO üyesi Yunanistan’da üretilmeye başlanması. Daha uzun vadede ise şirketin Selanik’teki fabrikasında hafif silahların üretilmesi planlanıyor.

İsrailli şirketlerin, Yunan savunma sanayisinin yeniden yapılandırılmasına stratejik yatırım yoluyla destek vermesi ve bu desteğin zamanlaması önem taşıyor.

Kaynak: DW Türkçe