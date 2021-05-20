İsrail'i protesto eden kişiler darbedilerek gözaltına alındı

Taksim Meydanı'nda İsrail'i protesto eden 15 kişilik grup polis tarafından darbedilerek gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 17:42
İsrail'i protesto eden kişiler darbedilerek gözaltına alındı
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Taksim Meydanı'nda "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı pankart açıp Filistin bayrakları taşıyan grup sloganlar atıp İsrail'i protesto etti. 


Basın açıklamasının ardından dağılan grup, sivil polisler tarafından durduruldu. Daha sonra gelen çevik kuvvet polisi, Taksim Meydanı'nda izinsiz yapılan eylem nedeniyle göstericilerin ayrılmasına izin vermedi.  

Polisin müdahale ettiği gruptaki 15 kişi darbedilerek gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 


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