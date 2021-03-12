İsrail'i sarsan iddia: "Netenyahu eşiyle sözleşme yaptı"

12 Mart 2021 Cuma, 15:53

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu'nun skandallarla dolu siciline yeni bir sayfa eklendi.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi'ne bağlı eski Ticari ve Sivil Havacılık Başkan Yardımcısı olan David Arzi, Netanyahu'nun ilk başbakanlık döneminde eşiyle çok geniş çaplı yasal sözleşme yaptığını, 15 sayfalık sözleşmenin Sara Netanyahu'ya istihbarat servisleri ve İsrail ordusundaki atamalar üzerinde veto yetkisini verdiğini ileri sürdü. Bu iddia, İsrail'in 2 yıl içinde 4. kez erken seçime gitmesine 10 gün kala patlak verdi.

Ünlü ABD'li-İsrailli gazeteci-yazar Dan Raviv'e video mülakat veren Arzi, Netanyahu'nun avukatı ve kuzeni David Shimron tarafından verilen izinle 1999 tarihli sözleşmeyi okuduğunu söyledi. Çiftin imzaladığı yasal sözleşmenin Sara Netanyahu'ya (evlilik öncesi ismiyle Sara Ben-Artzi) çok geniş çaplı yetkiler verdiğini, iç istihbarat servisi Şin Bet, dış istihbarat servisi Mossad ve İsrail ordusunun (IDF) başına yapılan atamaları imzalamasının buna dahil olduğunu anlattı.

Arzi'ye göre, sözleşme uyarınca meslekten psikolog eşi yanında olmadan hiçbir gece yolculuğuna çıkmamayı taahhüt eden İsrail Başbakanı, eşinin 'çok gizli' statüsündeki toplantılara katılmasına da izin vermiş. Eski havacılık yetkilisi, sözleşmeyi okuduğunda, Sara Netanyahu'nun güvenlik soruşturmasından geçirilerek verilen erişim yetkisine sahip olmadığı halde çok gizli toplantıların tümüne katılabileceğine dair maddenin hemen dikkatini çektiğini belirtti.

Haber Global'de yayınlanan habere göre, "Sara Netanyahu'nun Mossad Başkanı, Şin Bet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı atamalarına onay verme yetkisi var. Hem de yazılı. Yazılı onayının alınmaması, sözleşmenin ihlali olur" diyen Arzi, başbakanın mali konularda da dizginleri eşine bıraktığını aktardı:

"Mali konuları Sara'nın yöneteceğine dair çok ayrıntılı bir bölüm vardı. Benyamin'in kredi kartına sahip olamayacağı, sadece Sara'nın kredi kartının olacağı, paraya ihtiyacı olursa eşinin ona vereceği yazılıydı."

Arzi'nin verdiği mülakatın online yayımlanması İsrail medyasında fırtınalar estirirken, başbakanlık ofisi iddiaların tümden yalan olduğunu ve yargıya havale edileceğini söyledi.

1988'de siyasete girmesinden beri Netanyahu'nun yanında olan ve onun tüm mali işlerini yöneten David Shimron da yalancılıkla suçladığı Arzi'ye iftira davası açacağını duyurdu.

"Benyamin-Sara Netanyahu arasında bir anlaşma asla hazırlamadım, başkasının hazırladığı bir anlaşma da görmedim ve kesinlikle kimseye böyle bir anlaşma göstermedim" dedi.

Ancak Netanyahu biyografisi yazarı-gazeteci Ben Caspit, Arzi'nin son iki yalan testinin sonuçlarını yayımlayarak kuvvetle ihtimal doğruyu söylediği açıklamasını yaptı.

Daha önce de Sara Netanyahu'nun devlet-hükümet işleri üzerinde kontrolü olduğuna dair birçok iddia gündeme gelmişti.