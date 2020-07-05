İsrail'in İran'a karşı yeni silahı: Tahran

05 Temmuz 2020 Pazar, 17:46

İsrailli yönetmen Moshe Zonder tarafından çekilen Tahran, görevi İran'daki bir nükleer reaktöre sabotaj düzenlemek olan, Tamar Rabinyan adında bir MOSSAD ajanının sıra dışı deneyimlerini konu alıyor. Orijinal dili İbranice olan Tahran'ın, İngilizce ve Farsça dublaj seçenekleri de mevcut.

"BAŞKENT TAHRAN'A GİRMEK"

Dizide, operasyon devam ettiği sırada işler ters gider ve bu karışıklığın arasında ajan Rabinyan, İranlı rejim karşıtı bir öğrenciye aşık olur. Rabinyan hikayenin devamında, ailesinin terk ettiği İran'da, doğduğu şehirdeki köklerini keşfeder ve tüm olaylar bu eksende gelişir.

Israel Hayom'a konuşan, dizinin yaratıcılarından Dana Eden, 22 Haziran'da vizyona giren dizi için "Çok eğlenceli bir gösteri ve aynı zamanda çok fazla aksiyona sahip" diyor ve ekliyor, "İran'a, başkent Tahran'a girmeyi denemenin çok ilginç olacağını düşündük, zira bu gerçekten pek bilmediğimiz, ancak hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğimiz bir yerdi" dedi.

İranlı yetkililer henüz diziyle ilgili yorum yapmazken, rejim yanlısı Kayhan adlı gazete diziyi, "İran karşıtı bir prodüksiyon" olarak tanımladı ve Batı yanlısı (taraflı) olmakla suçladı.

İSRAİL-İRAN ÇEKİŞMESİ

İsrail, her geçen gün gelişen ulusal silah sanayisi ve Filistin meselesindeki tutumundan ötürü İran'ı 'en büyük düşman kuvvet' olarak tanımlıyor. İsrail, aynı zamanda İran'ın nükleer silah kapasitesini geliştirmeye yönelik girişimlerini de engellemeye çalışıyor ve İran bu sebeple uluslararası yaptırımların hedefi oluyor. İsrail sık sık İran'daki nükleer tesislere yönelik askeri bir saldırı olasılığına işaret ediyor.