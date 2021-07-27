İsrail'in Türkiye'yi kırmızı ülkeler kategorisine almasına tepki
İsrail Meclisi'nde Türkiye’nin kırmızı ülkeler kategorisine alınması kararına tepki gösterildi.
İsrail sağlık kabinesi koronavirüs nedeniyle geçen hafta Türkiye’yi kırmızı ülkeler kategorisine almıştı.
Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri Ahmed et-Tiybi ile Usame Sadi tarafından İsrail Meclisi'nde Türkiye’nin koronavirüs 'bahanesiyle' kırmızı ülkeler kategorisine alınmasına tepki gösterdi. İki milletvekili tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Türkiye’nin İsrail hükümetince koronavirüs ile mücadele kapsamında yurttaşların gitmesi yasaklanan ülkeler kategorisine alınması meselesini meclis ve yargı komisyonuna taşıdıkları belirtildi.
İsrail hükümetinin Yunanistan’ı da önce kırmızı ülkeler kategorisine aldığı ancak daha sonra 'siyasi' sebeplerle bu kategoriden çıkardığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye ve Gürcistan’ın bu kategoriye alınmasına tepki gösterildi.
Yunanistan’a geliş ve gidişlerde uygulanan test zorunluluğunun Türkiye’ye gideceklere de uygulanabileceği ifade edilerek, sağlık bakanlığının tüm verileri her ülkeye eşit bir şekilde uygulaması gerektiği vurgulandı.
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