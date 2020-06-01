İşsiz kalan yurttaş intihar girişiminde bulundu: Cebi para dolu olanlara iş verdiniz!
Antakya Uzun Çarşı’da Oktay Alkaya isimli yurttaş, işsizlik nedeniyle intihar girişiminde bulundu. Alkaya "Ben defalarca gittim yalvardım, cebi para dolu olanlara iş verdiniz" dedi. Üzerine benzin döken Alkaya'yı polisler sakinleştirdi ve girişimden vazgeçirdi.
Antakya Uzun Çarşı’da Oktay Alkaya intihar etmek istedi. Çarşının ortasında üzerine benzin döken Alkaya
"Ben bu ülkenin vatandaşıyım, sokakta yaşıyorum. Herkes biliyor, söz verdi de bir şey yapılmadı. Bu son konuşmam olacak" dedi. Alkaya’yı polisler sakinleştirmeye çalıştı ancak "Ben defalarca gittim yalvardım, cebi para dolu olanlara iş verdiniz" yanıtı aldı.
Polis daha sonra Alkaya’ya gözaltına almayacağı sözünü vererek, intihardan vazgeçirdi. Alkaya'nın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
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