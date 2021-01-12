İşsizlik Fonu varlıkları, 5 yılda ilk kez 100 milyar TL'nin altına indi
Pandemi destekleri ile İşsizlik Sigortası Fonu varlıkları 100 milyar TL’nin altına indi. Böylelikle toplam fon varlığı 2015 sonrasında ilk kez 100 milyar TL’nin altına indi. İşsizlik Sigortası Fonu varlıkları artan işsizlik ve ödemelerle 2020'de 28 milyar TL azaldı.
Aralık sonu itibariyle toplam fon varlığı 103,2 milyar TL’ye geriledi. Aralık ayına ilişkin İşsizlik Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin nakit çıkışları Ocak ayında gerçekleşiyor. Bu kapsamda 8 Ocak itibariyle Fon Varlığı 99,9 milyar lira oldu. Böylelikle toplam fon varlığı 2015 sonrasında ilk kez 100 milyar TL’nin altına indi. İşsizlik ödeneğinin payı yüzde 12,6’ya geriledi
2020’de İşsizlik fonunun gelirleri 38,3 milyar TL oldu. Giderler ise 66,6 milyar TL’ye ulaştı. Fon giderlerinin kompozisyonunda da radikal değişimler gözlendi. 20192da işsizlik ödeneğinin toplam giderdeki payı yüzde 27,4 iken 2020’de yüzde 12,6'ya kadar geriledi. Büyük oranda salgın bağlantılı olan Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin toplamı 34 milyar TL’yi buldu.
Kaynak: bloomberght
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