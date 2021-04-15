İşsizlik oranını normal karşılayan Erdoğan'a CHP'li Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt

15 Nisan 2021 Perşembe, 15:58

Başarır, Erdoğan’ın gençlerle yaptığı toplantıda Türkiye’de yüzde 13 olan işsizlik oranını normal karşılamasına ve "kaliteli" insanların iş bulabileceğini değerlendirmesine tepki gösterdi.





TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Başarır, Türkiye’deki işsizliğin tablosunun iş kuyruklarında ortaya konulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Dün bir kaliteyi daha gördük; nerede gördük? Rize’de. 35 bin kişi, ÇAYKUR’daki iş alımı için 300 kişilik kadroya başvurdu. Kuradaki o lakaytlığı gördünüz mü? Notere de mi güvenmeyeceğiz biz? Noter Kâtibi çekiyor, olmadı diyor bir daha çekiyor olmadı diyor, 300 isimden bir tanesini bulana kadar kura çekiyor. Yazık değil mi, sırada bekleyen 35 bin tane insana. Bu mu kalite Sayın Cumhurbaşkanı? Kim verdi o listeyi? 300 kişilik listeyi, benim duyumlarıma göre AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın verdiği söyleniyor. 128 Milyar nerede billboardlarına soruşturma açan, il başkanlarını gözaltına alan savcılar, hala bu saat oldu, Rize’deki hileye, sahtekarlığa soruşturma başlatmadı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı dün gençlerle konuşurken kaliteden bahsediyor, kaliteli gençler açıkta kalmıyor, diyor. Sizin kaliteden kastınız cemaatlerin vermiş olduğu listeler mi? Milletvekillerinin vermiş olduğu listeler mi?”

Başarır, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşlarının “kamuda üst görevlere getirildiğini” kaydederek, şunları belirtti:

“Bilal Erdoğan’ın, liseden sınıf arkadaşları nasıl bir hikmete sahip ki çok önemli görevlere geliyor. Mesela bir tanesi TRT Genel Müdürü. İnşaat mühendisi olan diğer bir arkadaşı, Sağlık Bakan Yardımcısı. Bir diğer arkadaşı, 27 milyon değerinde Gaziantep Belediyesi’nden ihale almış. Bir diğer arkadaşı, 12 milyon değerinde bir ihale almış. Bunu soru önergesi haline getirdim ama Meclis Başkanı, önergemi geri yolladı. Gerekçe şu; insanların özel hayatıyla ilgili soru soramazsın. Meclis Başkanı’na buradan sesleniyorum; eğer ki bu devlet, Bilal Erdoğan’ın babasının malıysa, Meclis Başkanı böyle görüyorsa benim söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ben ihaleleri sordum; TRT’ nin Genel Müdürü’nü sordum; ben bir inşaat mühendisinin, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak ne iş yapacağını sordum; bunların oğlunun sınıf arkadaşlarıyla ilişkisini sordum. Ve utanarak söylüyorum, Meclis Başkanı önergemi geri yolladı. Niye? Bu sorular Erdoğan’ın ailesinin özel hayatına ilişkinmiş. Bu Meclis, hiçbir başkan tarafından bu kadar itibarsız hale getirilmemiştir.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Saray'da buluştuğu gençlerin işsizlik ile ilgili sorularını yanıtladı.

Erdoğan yanıtında, "İşsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. O da şu... Bu ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde özellikle de 13 civarında bir konumdayız işsizlikte. Bu son açıklanan açıklanan rakam da aslında ciddi bir artış sayılamaz. Zaten 13 küsürdü. Şimdi biraz daha artmış oldu. Turizmde çok çok iyi bir konumdaydık. Fakat bu kovid meselesi sebebiyle tabii turizmdeki düşüş ister istemez istihdamı da ne yaptı olumsuz etkiledi. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. Çok ciddi istihdam yaptık. Hem sağlıklı olanlar için hem engelli olanlar içi ciddi istihdamlar yaptık. İş nereye geliyor garanti noktası da... Kalifikasyona geliyor ve kalite kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur" ifadelerini kullandı.