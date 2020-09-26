İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüsten yaşamını yitirdi

26 Eylül 2020 Cumartesi, 21:38

İYİ Parti'den yapılan açıklamda, "Eski Gümüşhane Belediye Başkanı, 25.Dönem Gümüşhane Milletvekili, İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı ve İBB'ye bağlı iştiraklerden İSTAÇ'ın Genel Müdürü Mustafa Canlı, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetmiştir" dendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canlı'nın yaşamını yitirmesi dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.