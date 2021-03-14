İstanbul Arnavutköy'de 'kırmızı dere' tedirginliği
Arnavutköy'de çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere, kimyasallar nedeniyle kırmızı akmaya başladı. Derenin havadan da fotoğraflanan durumu tedirgin ederken çevre sakinleri tepkili.
Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. 2 gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, yurttaşlar endişeye kapıldı. Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyenç bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti. Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden yurttaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çekti.
Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da fotoğraflandı.
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