İstanbul barajlarında son durum: Geçen yıla oranla artış yaşandı

11 Temmuz 2021 Pazar, 12:13

Dünya genelinde son yılların en büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alırken, Türkiye de bundan etkilenen ülkeler arasında bulunuyor. Isınma nedeniyle görülen iklim değişikliklerinin de etkisiyle ülkede son yıllarda sıcaklıkların arttığı ve kuraklık yaşandığı gözleniyor.

Bu yıl, yer yer yaşanan kuraklığa rağmen Marmara Bölgesi'nde yılın ilk 6 ayındaki yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde geçtiği belirlendi.

İLK 6 AYLIK DÖNEMİNİN EN YÜKSEK YAĞIŞI OCAKTA KAYDEDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde ocak ayında uzun yıllar yağış ortalaması 76,2 milimetre ölçüldü. Bu yılın ocak ayında ise bölgede 160 milimetre yağış görüldü. Böylece, yağışların geçen yılın ocak ayına göre yüzde 100'den fazla arttığı tespit edildi.

Şubat ayında bölgedeki uzun yıllar şubat ayı ortalaması 68,5 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bölgeye, bu şubatta, 71,1 milimetre yağış düşerken, yağışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığı hesaplandı.

Marmara'da uzun yıllar mart ayı ortalaması 64 milimetre ölçülürken, bu martta yağışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığı görüldü.

Aynı bölgede, nisandaki yağışlar uzun yıllar ortalaması 51,2 milimetre olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı ayında yağışlar 60,2 milimetreye yükselerek, geçen yılın nisanına göre yüzde 18 arttı.

Bölgede, uzun yıllar mayıs ayı ortalaması 39,6 milimetre olarak ölçülürken, bu yılın aynı ayında 44,5 milimetre yağış düştü. Bölgede, mayıs ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 12 arttığı tespit edildi.

Aynı bölgede, haziran ayında uzun yıllar yağış ortalaması 35 milimetre olarak kaydedildi. Bu yılın aynı ayında, bölgeye 65 milimetre yağış düştüğü, geçen yıla göre ise yağış artışı yüzde 86 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL'A SU SAĞLAYAN BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI 71,94 ÖLÇÜLDÜ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 71,94 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,84, Terkos'ta yüzde 77,14, Sazlıdere'de yüzde 39,64, Alibey'de yüzde 47,18, Büyükçekmece'de yüzde 67,39, Ömerli'de yüzde 96,46, Darlık'ta yüzde 77,68, Elmalı'da yüzde 89,62, Pabuçdere'de yüzde 33,17, Kazandere'de yüzde 45,49 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı ise 624 milyon 96 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlardaki doluluk oranı, 11 Temmuz baz alındığında, 2011'de yüzde 84,63, 2012'de yüzde 77,16, 2013'te yüzde 76,33, 2014'te yüzde 21,68, 2015'de yüzde 83,37, 2016'da yüzde 68,99, 2017'de yüzde 75,03, 2018'de yüzde 77,26, 2019'da yüzde 74,48, 2020'de yüzde 62,34, bu yıl ise yüzde 71,94 seviyeleri görüldü.

Marmara Bölgesi'nde bu yılın ilk 6 ayında yağışların uzun yıllar ortalamasına göre fazla olması, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluğu geçen yıla oranla yüzde 15 artırdı.

Bu yılın yağışları, geçen yıla göre artış gösterse de 2019'a göre yüzde 3, 2018'e yüzde 6, 2017'ye yüzde 4, 2015'e göre yüzde 14 azalma görüldü. Bu senenin yağışları, 2013'e göre yüzde 6, 2012'ye yüzde 7, 2011'e yüzde 15 azalma gösterirken 2016'ya göre yüzde 4, 2014'e göre yüzde 232 arttı.

Diğer yandan, İSKİ verilerine göre barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2021'in ilk yarısında 380 milyon 6 bin metreküp su alındı.

11 Temmuz baz alındığında Alibey Barajı'nda geçen yıl su miktarı yüzde 24,69 iken, bu yıl yüzde 47,18 olarak kaydedildi.

Büyükçekmece'de su miktarı geçen yıl 37,34, bu yıl yüzde 67,39, Darlık'da ise geçen yıl yüzde 92,63, bu yıl ise yüzde 77,68, Elmalı'da geçen yıl yüzde 62,04, bu yıl yüzde 89,62, Istrancalar'da geçen yıl yüzde 23,05, bu yıl yüzde 26,84 hesaplandı.

Kazandere'de su miktarı geçen yıl yüzde 14,64, bu yıl yüzde 45,49, Ömerli'de geçen yıl yüzde 95,04, bu yıl yüzde 96,46, Pabuçdere geçen yıl yüzde 2,33, bu yıl yüzde 33,17, Sazlıdere'de geçen yıl yüzde 26,98, bu yıl yüzde 39,64, Terkos'da geçen yıl yüzde 73,35, bu yıl yüzde 77,14 olarak kayıtlara geçti.