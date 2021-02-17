İstanbul BBSK kazandı, umutlandı
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki maç düşe hattını yakından ilgilendiriyordu
AXA Sigorta Efeler Ligi 28. Hafta maçında İstanbul BBSK, rakibi Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki maç düşe hattını yakından ilgilendiriyordu. ALt sıralarda yer alan İBBSK bu galibiyetle moral buldu. Maçı İstanbul BBSK Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Yılmaz da izledi.
Maçın setleri şöyle:
1. Set: 25-19
2. Set: 25-20
3. Set: 25-27
4. Set: 25-22
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