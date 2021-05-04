İstanbul Belediyesi Avrupa Kalkınma Bankası’nın ‘yeşil kentler’ platformuna katıldı

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kentin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzaladı. İBB böylece EBRD’nin yeşil şehirler platformuna katılmış oldu. Bu imza ile İBB’nin yeşil olarak nitelenen projelerine EBRD’den finansman bulması kolaylaşacak. Mutabakat zaptının ilk projesi ise 25.5 kilometre uzunluktaki İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı olacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 25.5 kilometre uzunluğundaki yeni metro hattı projesinin bir bölümünün finansmanı için EBRD ile görüştüklerini söyledi. İmamoğlu, EBRD’nin Yeşil Kentler programına İstanbul’un katılması dolayısıyla düzenlenen toplantıda hattın 11.5 ve 14 km’den oluşan iki etaptan ve 15 istasyondan oluşacağını ifade ederek “Hat nüfusu hızla artan 3.5 milyon kişinin yaşadığı beş ilçeden geçecek. Hattı ikiye bölerek yapmayı da hedefleyebiliriz diye bir altyapı çalışmamız var” ifadesini kullandı.

186 MİLYON AVRO KREDİ

İmamoğlu, Kanal İstanbul’un konusunda ise projenin İstanbul için bir tehdit ve İstanbulluların yüzde 65-70’inin kanala karşı olduğunu belirterek “Şu anda projeyle ilgili olgunlaşmış bir süreç yok. Bizim de iptaline dönük süren davalarımız var” diye konuştu.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso da şu ana kadar İstanbul’daki metro projelerine 186 milyon Avro kredi sağladıklarını anlatarak EBRD’nin, projenin 14 km’lik bölümüne finansman desteği vereceğini aktardı. Renaud-Basso, “EBRD olarak halihazırda İstanbul’daki iki metro hattına finansman sağlıyoruz, toplu taşıma ve kent hayatının diğer alanlarında yapılacak diğer iyileştirmeleri de finanse etmeye hazırız” dedi.