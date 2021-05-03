Ekrem İmamoğlu'ndan İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kentin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalarken, belediye EBRD ile yeni bir metro hattının finansmanı için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıllarda nüfusu hızla artan 3.5 milyon kişinin yaşadığı beş ilçeden geçecek olan yaklaşık 25.5 kilometre uzunluktaki İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı projesinin bir bölümünün finansmanı için EBRD ile görüştüklerini söyledi.
İmamoğlu, EBRD'nin Yeşil Kentler programına İstanbul'un katılması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında hattın 11.5 ve 14 km'den oluşan iki etaptan oluşacağını ifade ederek, "Hattın finansmanını konuşuyoruz. Hattı ikiye bölerek yapmayı da hedefleyebiliriz diye bir altyapı çalışmamız var. Şu anda EBRD ile bu süreci konuşuyoruz ve maliyetleri üzerinden mali desteklenmesini konuşuyoruz" dedi.
EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso da, "EBRD olarak hali hazırda İstanbul'daki iki metro hattına finansman sağlıyoruz, toplu taşıma ve kent hayatının diğer alanlarında yapılacak diğer iyileştirmeleri de finanse etmeye hazırız" dedi.
Şu ana kadar İstanbul'daki metro projelerine 186 milyon avro kredi sağlayan EBRD, projenin 14 km'lik bölümüne finansman desteği vereceğini belirtti.
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