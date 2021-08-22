İstanbul Boğazı'nda parkur rekoru kırıldı

22 Ağustos 2021 Pazar, 16:33

Dünyada Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 55 ülkeden 2 bin 465 yüzücü İstanbul Boğazı'nda yarıştı. Kadınlarda Nida Eliz Üstündağ erkeklerde ise Polat Uzer Turnalı parkur rekoru kırarak birinci oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 55 ülkeden 2 bin 465 yüzücü, Anadolu Yakası'nda Kanlıca'dan başlayıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti. Yarışta Nida Eliz Üstündağ kadınlar genel klasmanda 40 dakika 55 saniye ile birinci olurken, Polat Uzer Turnalı erkekler genel klasmanda 38 dakika 22 saniye ile ilk sırayı aldı. Turnalı bu derecesi ile Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı parkurunu en hızlı bitiren kişi unvanını kazandı. Genel klasman kadınlarda Hilal Zeyneb Saraç 41:19 ile ikinci, Hanna Pasichnyk 41:20 ile üçüncü olurken; erkeklerde Mustafa Sevenay 39:57 ile ikinci, Çağatay Alper Üstününal 04:32 ile üçüncü oldu.

Pandemi önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleşen yarışta, tüm süreçler sosyal mesafe, hijyen ve temassızlık ilkelerine dikkat edilerek gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve birçok önemli isim yarışı izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldu.