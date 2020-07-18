İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 kuruşa yolcu taşıdığı ucuz tarifeye iki hat daha ekledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 31 Ağustos’a kadar, 10.00 – 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa yolcu taşıdığı Şehir Hatları seferlerine Üsküdar-Kabataş ve Üsküdar-Beşiktaş'ı da ekledi.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 25 Haziran 2020 tarihli toplantısında alınan kararla Şehir Hatları vapurlarının kullanım ücretleri 31 Ağustos tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirildi.
Meclis gündemine havale edilen İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün teklifinde koronavirüs salgınına dikkat çekilerek İstanbul genelinde hareketlilik verileri incelendiğinde mesai başlangıç ve bitiş saatleri içinde toplu taşıma yolculuklarının arttığı, bu durumun salgının yayılımı açısından büyük risk oluşturduğu belirtmişti.
Şehir Hatları A.Ş.’ye ait vapurların zirve saatleri dışında kullanımını teşvik etmek için 31 Ağustos’a kadar 10.00-16.30 saatleri arasında geçiş ücretinin tüm İstanbulkart tarifelerinde 5 kuruş olması konusunda karar alınmak üzere teklif, İBB Meclisi’ne havale edildi. Ortak komisyon raporunda 5 kuruş geçiş ücreti uygulanacak hatlara “Üsküdar-Kabataş” ve “Üsküdar-Beşiktaş” hatları da dahil edilerek uygun bulundu. Rapor oybirliği ile kabul edildi.
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