İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri düzenliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, çocuklar için 31 Temmuz - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri düzenleyecek.
‘ŞİMDİ ÇOCUK OLMAK VARDI’ DEDİRTEN ETKİNLİKLER BAŞLIYOR
Pandemi tedbirleri nedeniyle açık hava aktivitelerinden uzak kalan çocuklar, 31 Temmuz – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un kentin dört bir yanında düzenleyeceği Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri ile benzersiz deneyimler yaşama imkanı bulacak.
Çocukların sporla iç içe büyüyerek sağlıklı bir gelecekle kucaklaşmasını amaçlayan Spor İstanbul, hareketsiz kalan çocukların fiziksel aktivitelerini artıracak etkinlikleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Çocukların doyasıya eğlendiği Çocuk Karnavalı, çocuklara doğa sevgisi aşılayan ve yoğun ilgi gören Doğa Kampı’ndan sonra İstanbul’un dört bir yanında gerçekleştirilecek Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri 31 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.
Çocukları farklı spor dallarıyla tanıştıran Spor İstanbul, çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve spora olan ilgilerini artırmayı hedefliyor. İstanbul’un 8 farklı noktasında bir ay boyunca devam edecek Açık Hava Yaz Çocuk Etkinlikleri’nde 6 farklı branş yer alacak. Çocuklar yelken, kano, deniz küreği, oryantiring, bisiklet ve satranç etkinliklerinde bir araya gelecek. Kano, yelken, deniz küreğine 13-14 yaşındaki çocuklar; oryantiring, bisiklet ve satranca ise 7-14 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek.
Konum – Etkinlik
Beylikdüzü – Bisiklet
Atatürk Kent Ormanı - Bisiklet ve Oryantiring
Kemerburgaz Kent Ormanı – Oryantiring
Kartal – Satranç, Bisiklet
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı - Bisiklet, Oryantiring, Deniz Küreği, Kano
Kalamış – Yelken
Haliç - Kano ve Deniz Küreği
Bilgi ve kayıt için: https://spor.istanbul/
Fotoğraf ve video: https://we.tl/t-In8qvCtKrj
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