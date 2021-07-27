Arif Kızılyalın, Adana Demirspor'un yeni transferlerini değerlendirdi

27 Temmuz 2021 Salı, 14:36

Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı Arif Kızılyalın, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un transferlerini Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi. Kızılyalın, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin arkasında Ali Koç gibi bir dev varken golcü alamadığı, Galatasaray'ın sıcak para temininde zorlandığı, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraları en iktisatlı şekilde kullanma çabaları karşısında Adana Demirspor coştu. Adana Demirspor'a bu ligin ihtiyacı vardı. Emekçinin takımıdır, demiryolcuların takımıdır.

Fakat Adana Demirspor, artık sahipli bir takım. Sahibi Murat Sancak, Tank Palet Fabrikası ile bilinen büyük yatırımların patronu. Sosyal medyada bir yerli kaleci, bir yabancı kaleci, bir sağ bek, bir de ön libero alacağını söyledi. Benim bildiğim Murat Bey en az dördünü de alır. Futbol tutkunu, Adana Demirspor tutkunu bir insan."

"KARŞILIĞI OLMAYAN BİR PARA HARCANIYOR"

Kızılyalın, sözlerine şöyle devam etti:

"Buraya kadar her şey güzel. Balotelli ve Belhanda'nın yüksek maliyeti var. Biliyorsunuz, futbol değişken bir oyun. Diyelim bir gün Murat Bey'in moralini bozdular veya ticari faaliyetleri sekteye girdi. Peki bu harcanan paralar ne olacak? Adana Demirspor'da şu anda karşılığı olmayan bir para harcanıyor. Gönül istiyor ki Adana Demirspor başarılı olsun, ama değirmen taşıma suyla dönüyor, bu bir risk. Önümüzde bir Eskişehirspor örneği var. Sözün özü, patronlu takım her zaman için risk."

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