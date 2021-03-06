İstanbul çabuk normalleşti: Trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı
Normalleşme adımları kapsamında aylar sonra ilk kez Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. İstanbullular kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde sokaklara akın etti. Trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.
Yeni tip koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında
her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Kabine toplantısı sonrası
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda
kaldırılmıştı. Bu Cumartesi günü aylar sonra ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanmadı. İstanbullular, kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde sokaklara akın
etti. Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15:00 sularında
kentte yoğunluk yüzde 78’e ulaştı.
KÖPRÜ GİRİŞİ KİTLENDİ
Trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri de 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade
mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.
Beyoğlu’nda ise yoğunluğun adresi İstiklal Caddesi oldu. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluğun arttığı görülürken binlerce kişinin akın ettiği cadde eski günlerini aratmadı.
Video Haberler
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
- İstiklal’de korkutan görüntü
- Kitap diyaloğu sosyal medyanın diline düştü
- Evden çalışmada 'dijital' mobbing
- Aracın kapısını açıp, sürücüyü darbettiler
En Çok Okunan Haberler
- Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasına dikkat
- Ekranda skandal an! Duyanlar kulaklarına inanamadı
- Yakalandığı hastalığı açıkladı
- Metropoll'ün anketinde çarpıcı İYİ Parti - CHP detayı
- Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu
- Kılıçdaroğlu'ndan partideki ayrılmalara ilişkin açıklama
- Eski yöneticiden milyonluk vurgun
- Hilafet çağrısına suç duyurusu
- Altan Karındaş hayatını kaybetti
- Yeni modelin ilk sonuçları açıklandı