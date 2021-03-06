İstanbul çabuk normalleşti: Trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı

06 Mart 2021 Cumartesi, 16:44

Yeni tip koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Kabine toplantısı sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda kaldırılmıştı. Bu Cumartesi günü aylar sonra ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. İstanbullular, kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde sokaklara akın etti. Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15:00 sularında kentte yoğunluk yüzde 78’e ulaştı.

KÖPRÜ GİRİŞİ KİTLENDİ

Trafiğin yoğun olduğu noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Beyoğlu’nda ise yoğunluğun adresi İstiklal Caddesi oldu. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluğun arttığı görülürken binlerce kişinin akın ettiği cadde eski günlerini aratmadı.