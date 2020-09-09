İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu 'Kolaj' ile açıyor

09 Eylül 2020 Çarşamba, 12:51

İDOB sanatçıları artık evden değil sahneden seyircisini selamlayacak. Aynı çatı altında eserler sergileyen opera, bale, modern dans topluluğu, koro, çocuk korosu ve çocuk balesi sanatçıları, birlikte hazırladıkları bir saate sığdırılmış güçlü bir kolaj ile seyirci karşısına çıkacak.

Kolaj, İDOB Çocuk Korosu’nun seslendireceği J. Brahms’ın “Guten Abend, gut' Nacht” şarkısı ile başlayacak ve İDOB Çocuk Balesi’nin küçük yıldızları Bahar Vidinlioğlu’nun koreografisiyle dans edecekler.

Ardından baş balerina Melike Manav çellist Şafak Erişkin ve arpist Pınar Sivritepe eşliğinde C. Saint-Saens’ın “Le Carnaval des Animaux” eserinden M. Fokine koreografisiyle “Kuğunun Ölümü” nde dans edecek.

BAŞ BALERİNA İLKE KODAL, PİYANİST HÜSEYİN KAYA EŞLİĞİNDE “SEN” İ YORUMLAYACAK



Baş balerina İlke Kodal ise, piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde Erik Satie’nin “Gnossiennes; Première Gnossienne: Lent” müziği üzerine Berk Sarıbay’ın koreografisini yaptığı “Sen” i yorumlayacak.

MDTist – ‘Modern Dans Topluluğu İstanbul’ Dansçıları: Ferhat Güneş, Demet Aksular, Emre Olcay ve Ozan Akgün F. Mendelssohn’un “La Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nün 1, ve 2. Bölümlerini Işıl Derya Bıçakçı’nın “Hal” adını verdiği koreografisiyle sunacaklar.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu Volkan Akkoç yönetiminde W.A.Mozart’ın “Ave verum corpus” eserini seslendirecek.

Piyanist Aydın Karlıbel kendi bestesi olan “Piri Reis” operasından “Bezirgânbaşı Türküsü” ve hocası Cemal Reşid Rey’in ünlü bestesi “Zeybek”i çalacak.

Kolaj’ın son bölümünde P.İ.Çaykovski, “Yevgeni Onegin”; G. Puccini, “La Bohème” ; W.A.Mozart, “Così Fan Tutte” ve G.Verdi, “Rigoletto” operalarından aryaları Esra Abacıoğlu Akcan, Nesrin Gönüldağ, Önay Günay, Ufuk Toker, Aylin Ateş, Murat Güney ve Hale Soner Kekeç seslendirecek. Sanatçılara piyano ile Olena Şenol, Hüseyin Kaya, Aslıhan Korkmaz, Fügen Yiğitgil eşlik edecek.

Toplamda yaklaşık 60 dakika sürecek bu özel temsil 9 Eylül Çarşamba ve 11 Eylül Cuma, saat 20.30'da Zeytinburnu Büyükyalı Fişekhane'de gerçekleşecek.