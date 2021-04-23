İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konser ile kutluyor

23 Nisan 2021 Cuma, 04:00

İDOB’un çocuklar özelinde tüm sanatseverler için gerçekleştireceği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri, TRT 2 ekranlarından, 23 Nisan Cuma günü saat 19.00’da canlı yayınla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacak.

Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki konserin solistleri; şancılar Gülbin K. Günay, Nazlı Deniz Süren, Nesrin Gönüldağ, Ufuk Toker, Caner Akgün, Nejat Işık Belen, Sevan Şencan, piyanist Hüseyin Kaya ve Anıl Murat Erginol, Bora Gökay, Verda Gül ve Burak Ayrancı’dan oluşan yaylı sazlar dörtlüsü.

İDOB, üç yaşındayken müzisyen olan babası tarafından yeteneği keşfedilen, altı yaşında yapmaya başladığı bestelerini, aynı zamanda öğretmeni olan babasının yardımıyla notalara döken, ilk senfonisini sekiz yaşında yazan Mozart’ın “Türk Marşı”, Yaylı dörtlüsü için bestelediği “Küçük Bir Gece Müziği” ile ünlü operaları “Saraydan Kız Kaçırma”, “Don Giovanni”; “Sihirli Flüt” ve “Figaro’nun Düğünü”nden aryalar seslendirecek.

Programda, İDOB’un 23 Nisan etkinliği kapsamında düzenlediği “Opera ya da bale denince aklına ne geliyor” konulu, 7-11 yaş arası çocuklara yönelik resim yarışmasının da sonuçları açıklanacak. Bu yıl 8’incisi düzenlenen yarışmaya ilk kez online olarak katılım sağlanmıştı.