İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sezonu açıyor
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 2020-2021 sezonunun açılış konseri, 2 Ekim saat 21.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda dinleyiciyle buluşacak.
Yeni sezon açılış konserini besteci ve orkestra şefi Ender Sakpınar yönetecek. Konserde İDSO, solist Gautier Capuçon’a (Viyolonsel) eşlik edecek.
2 Ekim Cuma akşamı saat 21.00’de CRR’de yapılacak konserde; Joseph Haydn’ın "C Majör Viyolonsel Konçertosu" ve Gustav Holst’un "St Paul’s Suite" eserleri dinleyicilerle buluşacak.
Sezon açılık konseri ile ilgili konuşan İDSO Müdürü Bülent Evcil şunları söyledi:
"2020-2021 yılı yeni sezon açılış konserimizde tüm müzikseverleri konserimizde görmekten mutluluk duyacağız. Dünya genelinde pandemi döneminde insanlar olarak gelinen bu noktada 'müzik iyileştirir' diyoruz. Bu inançla yeni dönemde tüm kurallara uymak şartıyla İDSO konserlerinde tekrar sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizleri İDSO konserlerine bekliyoruz."
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