Eczanelerin 'tam kapanma' sürecindeki mesai saatleri netleşti!

29 Nisan 2021 Perşembe, 11:39

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanacak 'tam kapanma' sürecinde eczanelerin hangi saatler arası açık olacağı merak konusu olmuştu.

İstanbul Eczacı Odası, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir" açıklaması yaptı.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.