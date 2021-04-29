Eczanelerin 'tam kapanma' sürecindeki mesai saatleri netleşti!
İstanbul'daki eczaneler, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 'tam kapanma' sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanacak 'tam kapanma' sürecinde eczanelerin hangi saatler arası açık olacağı merak konusu olmuştu.
İstanbul Eczacı Odası, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir" açıklaması yaptı.
Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.
Video Haberler
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
- İkizdere'deki direnişe CHP'li vekillerden destek
- FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli rejiye sinirlendi!
- Sokaklarda ismi olanların büstleri de olacak
- “Katliam önlendi” dediği operasyonun görüntüleri
- Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in yeni fabrikasını paylaştı
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
En Çok Okunan Haberler
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- ABD'li komutandan Erdoğanlı Türkiye açıklaması
- Koca'dan korkutan açıklama
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
- İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
- Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
- ABD'den S-400 açıklaması