İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası çalışma başlattı.
Olay, saat 00:00 sıralarında Fatih’te bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hastane önündeki şahıslara silahlı saldırıda bulundu.
Vatandaşlar korku ve panikle kaçışırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası şüpheli şahıs ya da şahıslar kayıplara karışırken polis ekipleri hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Silahlı saldırı sonrası 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri hastane ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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